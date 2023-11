Viens avec papy ou mamie si tu veux jouer ! Du jeu vidéo à la Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’Évènement: Genève Viens avec papy ou mamie si tu veux jouer ! Du jeu vidéo à la Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité Genève, 29 novembre 2023, Genève. Viens avec papy ou mamie si tu veux jouer ! Du jeu vidéo à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 29 novembre, 15h00 Bibliothèque de la Cité Gratuit Vous jouez souvent aux jeux vidéo ou vous êtes débutant-e ? Dans cet atelier, des bibliothécaires ont sélectionné pour vous des jeux vidéo et vous proposent de les tester. La seule condition de participation ? Il faut absolument venir accompagné-e de sa grand-mère, son grand-père, un de ses parents ou un adulte accompagnant ! L’occasion de jouer ensemble à des jeux vidéo à la bibliothèque.

A l’Espace le 4e de la Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Bibliothèque de la Cité Genève latitude longitude 46.202889;6.145134

Bibliothèque de la Cité Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/