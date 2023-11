LETTRE À MON DICTATEUR Bibliothèque de la Cité Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Un spectacle écrit et joué par Eugène

Un jour, j’ai commencé à écrire une lettre hors du commun à Nicolae Ceausescu, dictateur roumain, fusillé en décembre 89. Mes parents ont émigré en Suisse en 1974 pour le fuir. Tout m’éloigne de lui ? Pas tant que ça. J’ai une dette envers Nicolae. Énorme. Ma lettre m’a permis de comprendre tout ce que je lui dois et paradoxalement… ce qu’il me doit.

Et vous ? À qui n’avez-vous encore jamais écrit de lettres ? Le public sera invité à écrire une lettre ouverte (au Diable, à l’enfant qu’on a été, à Emmanuel Macron, à Brad Pitt ou à sa mère).

Lettre à mon dictateur (éd. Slatkine, 2022) a reçu le Prix Suisse de Littérature ainsi que le Prix des librairies Payot et de la Fondation Bataillard.

Dans le cadre de la thématique BM 2023 : Fais-moi signe ! de La Fureur de lire 2023 et du programme de médiations du parcours thématique : Envoyé! Une vie de correspondances

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève

