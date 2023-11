Eugène Bibliothèque de la Cité Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Eugène Dimanche 26 novembre, 14h30 Bibliothèque de la Cité Entrée libre

Dans Lettre à mon dictateur, Eugène raconte avec sincérité et humour son parcours de migrant, puis d’écrivain. Il découvre que, chez un dictateur, la « chambre des vérités embarrassantes » est vide, puisque celui-ci ose tout et se donne tous les droits.

« À cinquante ans, j’ai décidé d’écrire une lettre à cet odieux personnage. Pour mieux comprendre et peut-être me libérer de cette dette. Je croyais en avoir pour quelques soirs, mais ça m’a pris des mois. Car ce n’est pas tous les jours qu’on écrit à… Nicolae Ceaușescu, tyran de la Roumanie pendant vingt-deux ans.

Plus j’écrivais, plus je réalisais que Ceaușescu a toujours fait partie de ma vie. Même s’il a été fusillé l’année de mes vingt ans, il n’est pas sorti de mon existence pour autant. Au contraire. »

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/lettre-a-mon-dictateur/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

Maison Rousseau Littérature