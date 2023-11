Dorothée Thébert, Filippo Filliger Bibliothèque de la Cité Genève, 25 novembre 2023, Genève.

En été 2021, Filippo Filliger, réalise le film Diane ou le début du monde fini. Il se déroule sur les ruines du sanctuaire de Diane au bord du lac de Nemi en Italie, pour évoquer notre monde en crise et de l’équilibre perdu entre les êtres humains et la nature.

Pour raconter cette histoire, Filippo demande à Dorothée Thébert d’écrire un texte, et filme son travail de recherche et d’écriture. Dans cet essai cinématographique, ils tentent de comprendre ensemble si l’amour a encore un sens dans un monde fini.

L’invitation donne aussi naissance au texte de Dorothée Les Dianes, qui prête la voix à différentes représentations de Diane, la déesse gardienne des cycles de la vie.

La performance À Diane réunit les deux créations en un même évènement. La projection du film de Filippo Filliger précède une lecture du texte par Dorothée Thébert, accompagnée d’une composition musicale d’Olga Kokcharova.

Ainsi les deux œuvres se tissent, se répondent ou se complètent, comme dans une danse amoureuse.

Cette rencontre est suivie d’une séance dédicace à l’espace librairie au 2e étage du Commun.

