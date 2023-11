SUCRE, JOURNAL D’UNE RECHERCHE Bibliothèque de la Cité Genève, 24 novembre 2023, Genève.

SUCRE, JOURNAL D’UNE RECHERCHE Vendredi 24 novembre, 19h00 Bibliothèque de la Cité « Gratuit »

SUCRE, JOURNAL D’UNE RECHERCHE

Lecture et performance dessinée autour du dernier livre de Dorothee Elmiger Sucre, journal d’une recherche (éd. Zoé, 2023)

Avec Dorothee Elmiger, Camille Luscher, Marina Skalova et Joëlle Gagliardini

Modération de la rencontre : Marie Fleury Wullschleger

Guidée par l’ascension sociale aussi fulgurante qu’éphémère d’un ouvrier devenu millionnaire, Dorothee Elmiger mène une enquête minutieuse et vorace. De la Suisse à Saint-Domingue, de Saint-Nazaire à Montauk et Philadelphie, elle déplie l’histoire coloniale européenne en interrogeant notre relation à l’autre, au désir, au pouvoir, à la faim, à l’argent. En quête d’un chemin lumineux, elle nous confie le journal de sa recherche, qui juxtapose images, citations éclectiques, bribes de rêves, extraits de films et conversations avec des proches.

Dans le cadre de la thématique BM 2023 : Fais-moi signe ! et de la Fureur de lire 2023

En partenariat avec le Centre de Traduction Littéraire de Lausanne [CTL].

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

Zoé 2023