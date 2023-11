Dorothee Elmiger, Camille Luscher, Marina Skalova, Joëlle Gagliardini. Bibliothèque de la Cité Genève, 24 novembre 2023, Genève.

Dorothee Elmiger, Camille Luscher, Marina Skalova, Joëlle Gagliardini. Vendredi 24 novembre, 19h00 Bibliothèque de la Cité Entrée libre

Lecture et performance dessinée autour du dernier texte de Dorothee Elmiger Sucre, journal d’une recherche, éditions Zoé 2023. Cette rencontre entre l’autrice et ses deux traductrices Camile Luscher et Marina Skalova sera accompagnée du travail dessiné en direct de l’artiste Joëlle Gagliardini qui s’inspirera de la discussion pour entrer en résonance à sa manière, avec ce ” journal de recherche”. Sucre nous entraîne sur les traces de la colonisation européenne et nous invite à nous questionner sur notre rapport à l’autre, au désir, au pouvoir, à la faim et à l’argent.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 Cité Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

