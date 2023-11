PERPENDICULAIRE AU SOLEIL – VALENTINE CUNY-LE CALLET Bibliothèque de la Cité Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Une correspondance graphique

Une rencontre avec Valentine Cuny–Le Callet, jeune autrice talentueuse qui a publié une correspondance graphique monumentale aux éditions Delcourt en 2022. Perpendiculaire au Soleil est une œuvre exceptionnelle en noir/blanc, mêlant textes, dessins et gravures, qui déroule un récit dessiné tiré d’une expérience vécue et toujours en cours : la correspondance et la rencontre avec Renaldo McGirth, un homme condamné à mort aux États-Unis.

Modération de la rencontre : Raphaël Oesterlé enseignant/chercheur UNIL et ESBDI

Dans le cadre de la thématique BM 2023 : Fais-moi signe ! et de la Fureur de lire 2023

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

