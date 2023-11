Créer son profil sur LinkedIn à la Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’Évènement: Genève Créer son profil sur LinkedIn à la Bibliothèque de la Cité Bibliothèque de la Cité Genève, 18 novembre 2023, Genève. Créer son profil sur LinkedIn à la Bibliothèque de la Cité Samedi 18 novembre, 14h00 Bibliothèque de la Cité Gratuit Envie de créer un compte LinkedIn, mais vous ne savez pas comment faire ? Cet atelier pratique vous propose de découvrir ce réseau social professionnel. Vous découvrirez comment LinkedIn fonctionne : se créer un profil, se connecter à d’autres professionnel-le-s, voir les offres d’emploi ou encore suivre des entreprises pertinentes dans votre domaine.

Cet atelier vous propose de prendre en main LinkedIn pas à pas, sur un ordinateur mis à votre disposition. Venez avec votre CV ! Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

