Choisis les fins de ton histoire ! Création d'un jeu vidéo narratif avec Marion Bareil

Mercredi 15 novembre, 15h00
Bibliothèque de la Cité
Gratuit

Dans cet atelier, Marion Bareil, co-fondatrice de Tourmaline Studio, vous propose de créer un jeu vidéo basé sur les mots, les signes, le langage. Les participant-e-s vont utiliser Twine, un outil très simple pour créer une histoire interactive, avec ou sans programmation. Le jeu pourra ainsi prendre la forme d'une lettre interactive, d'une histoire avec des mots inventés ou encore un texte mystérieux à déchiffrer par le joueur ou la joueuse.

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Genève 1204

