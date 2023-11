FILMARcito 25e édition | Plumes Bibliothèque de la Cité Genève, 12 novembre 2023, Genève.

FILMARcito 25e édition | Plumes Dimanche 12 novembre, 14h00 Bibliothèque de la Cité

Plumes

Série de courts-métrages, dès 4 ans, 36’

Un vieil adage dit que « le fardeau supporté en groupe est une plume ». Autrement dit, ensemble, on est plus fort·e·s. Les relations que nous tissons sont essentielles pour nous épanouir et les amitiés se créent parfois là où on s’y attend le moins. Une série de trois courts-métrages pour apprendre à écouter les autres et pour partir ensemble à l’aventure.

Pájaro

Carlos Montoya, Argentine, 2023, 5’

Dos pajaritos – Plumas

Alfredo Soderguit et Alejo Schettini, Uruguay, 2021, 3’

Louise et la légende du serpent à plumes

Hefang Wei, Mexique, 2021, 28’

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.advance-ticket.ch/omniticket/filmar »}] [{« link »: « https://www.advance-ticket.ch/omniticket/filmar »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T14:40:00+01:00

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T14:40:00+01:00

©Plumes