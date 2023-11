Cet évènement est passé Afterwork jeu vidéo Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’Évènement: Genève Afterwork jeu vidéo Bibliothèque de la Cité Genève, 9 novembre 2023, Genève. Afterwork jeu vidéo 9 novembre 2023 et 18 janvier 2024 Bibliothèque de la Cité Gratuit L’Espace le 4e de la Cité vous propose une soirée conviviale pour tester des jeux vidéo ! Débutant-e ou joueur-euse confirmé-e, découvrez une sélection de jeux choisis par des bibliothécaires. L’occasion de découvrir des titres insolites, de toucher une manette pour la première fois, de coopérer ou d’affronter d’autres participant-e-s. Une soirée manette en main pour s’amuser ! Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

2024-01-18T19:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:00:00+01:00 Catégorie d'Évènement: Genève Bibliothèque de la Cité Adresse Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Ville Genève Age min 18 Age max 99

Bibliothèque de la Cité Genève