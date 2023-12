Photographier Clarté Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Photographier Clarté Bibliothèque de Genève Genève, 1 juin 2024, Genève. Photographier Clarté Samedi 1 juin 2024, 11h00 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00 Profitez de cette visite pour en apprendre plus, avec Nicolas Schaetti, conservateur responsable de l’Unité collections spéciales à la Bibliothèque et commissaire de l’exposition.

Inscription obligatoire sur notre site bge-geneve.ch Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/ Bibliothèque de Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1204 Lieu Bibliothèque de Genève Adresse Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Bibliothèque de Genève Genève Latitude 46.199554 Longitude 6.145267 latitude longitude 46.199554;6.145267

