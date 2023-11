Arrêt sur image Bibliothèque de Genève Genève, 16 mai 2024, Genève.

Arrêt sur image Jeudi 16 mai 2024, 12h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.-

Et celle qui suit ? Parlons ensemble du processus, du dialogue entre la main et la tête, du regard, de l’instant, du déplacement, de l’amour du cinéma et de la mise en mouvement.

Anette Lenz est designer graphique et vit et travaille à Paris. Concernée par la question de l’espace public au sens large, elle travaille avec des commanditaires variés dont des institutions culturelles, notamment dans le spectacle vivant.

Elle envisage le design graphique comme un formidable outil de connexion poétique et politique. Son travail reconnu internationalement est régulièrement exposé, comme au Museum Angewandte Kunst à Frankfurt en Allemagne avec son exposition personnelle À propos. Elle est membre de l’Alliance Graphique Internationale et enseigne le design graphique à la HEAD à Genève.

Crédit affiche: Anette Lenz, 2015

Une pause de midi culturelle? Une rencontre inédite avec une graphiste, un historien, une passionnée ou un imprimeur?

Le cycle des Jeudis midi de l’affiche vous propose un moment de partage autour de trésors genevois. Découvrez les plus belles affiches conservées par la Bibliothèque. La collection de la Bibliothèque comporte plus de 130 000 affiches.

Actus et coulisses

Newsletter mensuelle

Programme complet des Jeudis midi de l'affiche en pdf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T12:15:00+02:00 – 2024-05-16T13:00:00+02:00

Anette Lenz