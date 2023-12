Des archives considérées comme une substance hallucinogène Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Des archives considérées comme une substance hallucinogène Bibliothèque de Genève Genève, 29 janvier 2024 17:00, Genève. Des archives considérées comme une substance hallucinogène Lundi 29 janvier 2024, 18h00 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Cette conférence revient sur un texte paru en 1986 et dédié à «L’Archive». L’ouvrage fut perçu comme provocateur lors de sa parution, alors que nos sociétés prenaient conscience de la valeur du « patrimoine ». Sa réédition en 2023 témoigne du succès croissant du même phénomène, à l’heure du « patrimoine de l’Humanité ». La conférence de Michel Melot sera l’occasion de réfléchir aux débats actuels sur la conservation généralisée du passé, et aux questions insolubles de tri que posent ses développements à l’heure du numérique.

Une soirée organisée en partenariat avec la chaire des Humanités numériques (UNIGE)

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions 8, 1205 Genève

Lundi 29 janvier 2024, 18h00

