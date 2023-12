Que tombe le tsar! Quand les révolutionnaires russes en Suisse rêvaient de la fin du tsarisme Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Que tombe le tsar! Quand les révolutionnaires russes en Suisse rêvaient de la fin du tsarisme Bibliothèque de Genève Genève, 23 janvier 2024, Genève. Que tombe le tsar! Quand les révolutionnaires russes en Suisse rêvaient de la fin du tsarisme Mardi 23 janvier 2024, 18h30 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Suite à la parution de la série documentaire podcast «Que tombe le tsar: une histoire des révolutionnaires en Suisse» réalisé par Chahut média, la Bibliothèque de Genève consacre une séance d’écoute participative et une table ronde à une histoire mal connue: celle qui a vu une diaspora d’étudiantes issues de l’Empire russe massivement intégrer les rangs des universités de Zurich (1868), puis de Genève (1872) avant, pour certaines d’entre elles, de se politiser.

Invité-es: les professeures Korine Amacher (UNIGE) et Sarah Scholl (UNIHE)

Le lien vers le podcast

