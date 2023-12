Clarté Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Clarté Bibliothèque de Genève Genève, 15 janvier 2024, Genève. Clarté 15 janvier – 14 septembre 2024 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T09:00:00+01:00 – 2024-01-15T18:00:00+01:00

Fin : 2024-09-14T09:00:00+02:00 – 2024-09-14T12:00:00+02:00 Si le bâtiment est au jourd’hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, sa notoriété a été lente à se dessiner et il reste peu connu des Genevois·es.

Par son caractère innovant, Clarté a séduit les photographes. Leurs images, aujourd’hui conservées à la Bibliothèque de Genève, permettent de retracer l’histoire visuelle de l’édifice et les mutations du quartier de Villereuse. Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/ Bibliothèque de Genève Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1204 Lieu Bibliothèque de Genève Adresse Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Bibliothèque de Genève Genève Latitude 46.199554 Longitude 6.145267 latitude longitude 46.199554;6.145267

Bibliothèque de Genève Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/