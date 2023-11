Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli Bibliothèque de Genève Genève, 11 janvier 2024, Genève. Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli, Le Grütli Jeudi 11 janvier 2024, 12h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Ils présentent pour l’occasion un panorama foisonnant (et quasi exhaustif) des projets réalisés en plus de cinq ans de mandat. Établis à Genève, David Mamie et Nicola Todeschini collaborent depuis 2010. Leur champ d’activité se situe principalement dans le domaine culturel, avec un intérêt particulier pour l’imprimé.

En collaboration avec Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants Site Internet du duo

Site Internet Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants

Une pause de midi culturelle? Une rencontre inédite avec une graphiste, un historien, une passionnée ou un imprimeur? Le cycle des Jeudis midi de l’affiche vous propose un moment de partage autour de trésors genevois. Découvrez les plus belles affiches conservées par la Bibliothèque. La collection de la Bibliothèque comporte plus de 130 000 affiches. Instagram

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch

