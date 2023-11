La nuit de l’Escalade (Visite guidée 1) Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève La nuit de l’Escalade (Visite guidée 1) Bibliothèque de Genève Genève, 8 décembre 2023, Genève. La nuit de l’Escalade (Visite guidée 1) Vendredi 8 décembre, 12h30 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Visite guidée tous publics de l’exposition «La nuit de l’Escalade»

INSCRIPTION ICI

Gratuit, en français

Couloir des coups d’œil, premier étage de la Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions 8, 1205 Genève Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://visite-escalade-8-12-2023.eventwise.ch/fr#/ »}] [{« link »: « https://openagenda.com/bibliotheque-geneve/events/the-night-of-the-escalade-2023 »}, {« link »: « https://visite-escalade-8-12-2023.eventwise.ch/fr#/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T12:30:00+01:00 – 2023-12-08T13:15:00+01:00

Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini

