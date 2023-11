L’affiche, objet multidimensionnel Bibliothèque de Genève Genève, 7 décembre 2023, Genève.

Vivez la conception des affiches si singulières de l’Usine ou de la revue Ventoline et découvrez les enjeux qui conditionnent leur création.

Originaire de Lyon, Félicité Landrivon vit à Marseille. Après des études en lettres et langues étrangères, elle s’oriente vers le graphisme. Sensible aux pratiques en marge, elle puise ses influences dans la culture populaire et détourne les formes consensuelles du design graphique, privilégiant l’affiche comme terrain d’entraînement quotidien. Elle collabore avec de nombreux lieux culturels (tantôt institutionnels, tantôt associatifs), groupes de musique, labels, éditeurs, artistes, tant sur des projets d’édition que d’identité visuelle. Précédemment programmatrice et organisatrice de concerts souterrains à Lyon, elle a récemment lancé Ventoline, un fanzine musical semestriel écrit et illustré par des femmes, dont elle conçoit et met en page le contenu.

Crédit affiche: Félicité Landrivon, 2021

Une pause de midi culturelle? Une rencontre inédite avec une graphiste, un historien, une passionnée ou un imprimeur?

Le cycle des Jeudis midi de l’affiche vous propose un moment de partage autour de trésors genevois. Découvrez les plus belles affiches conservées par la Bibliothèque. La collection de la Bibliothèque comporte plus de 130 000 affiches.

2023-12-07T12:15:00+01:00 – 2023-12-07T13:00:00+01:00

Félicité Landrivon, 2021