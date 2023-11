La nuit de l’Escalade (2023) Bibliothèque de Genève Genève, 4 décembre 2023, Genève.

Tradition vivante, l’Escalade est célébrée depuis le 17e siècle par les Genevois-es. Les publications en 1915 de La nuit de l’Escalade, et du Siècle de la Réforme en 1917, deux ouvrages illustrés par Édouard Elzingre ont permis de populariser l’événement et ont notamment influencé les costumes du cortège historique. Cette exposition montre les images les plus marquantes de cette fameuse nuit du 11 au 12 décembre 1602. Ah! La belle Escalade!

Couloir des coups d’œil, premier étage de la Bibliothèque de Genève, promenade des Bastions 8, 1205 Genève

VISITES GUIDÉES

8 DÉCEMBRE 12H30

9 DÉCEMBRE, 11H ET 12H30

12 DÉCEMBRE, 12H30

Fermeture : du lundi 25 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 inclus

Organisation: Bibliothèque de Genève, en collaboration avec la Compagnie de 1602

Commissaire: Nicolas Schaetti

Une partie de l’exposition est disponible en ligne sur www.blog.bge-geneve.ch/escalade

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00

Bibliothèque de Genève/Madame Paris