Spiritisme, science et art: le cas Élise Müller Bibliothèque de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Spiritisme, science et art: le cas Élise Müller Bibliothèque de Genève Genève, 16 novembre 2023, Genève. Spiritisme, science et art: le cas Élise Müller Jeudi 16 novembre, 18h15 Bibliothèque de Genève CHF 0.- Genève, 1899. Professeur de psychologie, Théodore Flournoy publie Des Indes à la planète Mars, un livre qui connaît immédiatement un succès international. L’ouvrage révèle les talents étonnants d’Élise Müller (1861-1929), une Genevoise que l’auteur renomme Hélène Smith. Lors de séances spirites et dans ses états somnambuliques, elle raconte ses rencontres avec des personnalités historiques, ses voyages dans le temps et dans l’espace, ses visites de la planète Mars dont elle dessine les paysages ; elle parle des langues anciennes ou en invente de nouvelles. Suite à la publication du livre, elle se tourne vers des activités artistiques, notamment la peinture. En écho à l’exposition Élise Müller / Hélène Smith. Médium, artiste, cette table ronde permettra d’échanger en compagnie de plusieurs spécialistes sur le parcours exceptionnel de cette femme genevoise connue aujourd’hui dans le monde entier. Un destin qui s’est dessiné au croisement du spiritisme, de la science et des arts. Mireille Cifali – historienne, psychanalyste (Archives Institut Jean-Jacques Rousseau)

Carla Demierre – écrivaine

Pascale Jeanneret – conservatrice (Musée de l’art brut)

Sarah Scholl – historienne de la culture religieuse (UNIGE)

Modération: Marco Cicchini historien, co-commissaire de l'exposition (UNIGE)

Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles

Plus d'informations sur l'exposition

