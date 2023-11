Regard sur l’industrie musicale française avec Lola Levent Bibliothèque de Genève Genève, 15 novembre 2023, Genève.

Festival Les Créatives

Comme tout art, la musique est un espace de créativité et de passion gravement marqué par les inégalités de genre, les abus de pouvoir et les violences sexistes et sexuelles. Toutefois, il existe de belles initiatives qui promeuvent l’égalité d’accès et de traitement pour les femmes et minorités de genre. Elles luttent ainsi durablement contre le sexisme de ce milieu et offrent de nouvelles perspectives aux artistes.

Cette master class est organisée dans le cadre du festival Les Créatives.

La master class est précédée de la table ronde « Musique : vers une industrie d'un nouveau genre » à 12h15 au Palais Eynard.

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions 8, 1205 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

