Yvelines Visite des lieux seigneuriaux Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Fleury. Visite des lieux seigneuriaux Samedi 16 septembre, 14h00 Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury Gratuit – sur inscription Visite des lieux seigneuriaux Départ de la bibliothèque à 14h pour une découverte commentée des lieux seigneuriaux de la ville (chapelle…), suivie d’une visite privée du parc de Ternay, où vécu Sacha Guitry. Proposé par la bibliothèque et l’association « Fontenay d’hier à aujourd’hui ». Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France 0130141520 https://fontenaylefleury.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleFontenayLeFleury [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 15 20 »}] Départ de la bibliothèque pour une découverte des lieux seigneuriaux de la ville, suivie d’une visite privée du parc de Ternay, où a vécu Sacha Guitry.

Proposé par la bibliothèque et l ‘association « Fontenay d’hier à aujourd’hui ».

Sur inscription à la bibliothèque ou au 01 30 14 15 20. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-le-Fleury, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury Adresse Place du 8 mai 1945 78330 Ville Fontenay-le-Fleury

