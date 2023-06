Animation cartes à planter bibliothèque de Ferrières place st macé Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Animation cartes à planter bibliothèque de Ferrières place st macé Ferrieres-en-gatinais, 27 mai 2023, Ferrieres-en-gatinais. Animation cartes à planter Samedi 27 mai, 15h00 bibliothèque de Ferrières place st macé La bibliothèque de Ferrières-en-Gâtinais vous propose une animation cartes à planter le samedi 27 mai de 15 h à 17 h.

La séance est ouverte aux enfants de 3 à 10 ans, gratuit et sur réservation.

À 17 h 30 se tiendra l'inauguration de l'espace grainothèque. bibliothèque de Ferrières place st macé Ferrieres-en-gatinais

