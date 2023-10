Animation « Les Loups Garous de Thiercelieux » Bibliothèque de Ferrières Ferrieres-en-gatinais, 25 octobre 2023, Ferrieres-en-gatinais.

Animation « Les Loups Garous de Thiercelieux » Mercredi 25 octobre, 15h00 Bibliothèque de Ferrières

A l’occasion d’Halloween, les grands enfants sont invités à une partie de Loup Garou de Thiercelleux tous ensemble le 25 octobre de 15h à 17h. Cette animation est destinée aux enfants et adolescents de plus de 8 ans et se clôturera par un goûter pendant lequel loups garous et villageois se réconcilieront. Vous pouvez vous inscrire dès à présent par retour de mail, par téléphone ou en passant à la bibliothèque !

Bibliothèque de Ferrières Place Saint-Macé, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 91 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.ferrieres@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

FMACEN045V50BAMY

bibliotheque ferrieres