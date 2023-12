L’heure du conte Bibliothèque de Cravant Deux Rivières Catégories d’Évènement: Deux Rivières

Début : 2023-12-20 11:00:00

fin : 2023-12-20 12:00:00 . L’heure du conte propose de fêter Noël ensemble, le mercredi 20 décembre, de 11h à 12h, à la bibliothèque de Cravant, pour les enfants de 6 à 10 ans.

Histoires et magie de Noël seront au rendez-vous !

Gratuit et réservation obligatoire à la bibliothèque ou par mail au bfse.cravant@gmail.com EUR.

Bibliothèque de Cravant

Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

