Conte musical « Isayama » Bibliothèque de Courzieu « Courz’y lire » Le bourg 69690 Courzieu Courzieu 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:biblio@courzieu.fr »}] La bibliothèque de Courzieu accueille le spectacle « Isayama » conte musical le vendredi 21 octobre à 20h à la salle Louis Besson à Courzieu. Spectacle gratuit, réservation conseillée par mail biblio@courzieu.fr.

