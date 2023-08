Lectures Musicales… Pourquoi pas ? Bibliothèque de COARRAZE Coarraze, 22 novembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale la Communauté de communes du Pays de Nay propose des lectures musicales autour d’œuvre publiées par « Les Editions du Pourquoi pas ? ». Après avoir reçu cette maison d’édition pour une itinérance littéraire en 2022, les bibliothèques de Bordes et de Coarraze ont choisi de continuer à mettre en avant leurs textes en proposant des lectures musicales en partenariat avec l’école de musique intercommunale et les bénévoles du réseau. Deux textes de la collection « Faire société » seront proposés : « En avant la musique » de Yves Pinguilly ainsi que « Ma musique de nuit » de Marie Collot..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Bibliothèque de COARRAZE Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering musical readings of works published by « Les Editions du Pourquoi pas? After hosting this publishing house for a literary tour in 2022, the Bordes and Coarraze libraries have decided to continue highlighting their texts by offering musical readings in partnership with the intercommunal music school and network volunteers. Two texts from the « Faire société » collection will be offered: « En avant la musique » by Yves Pinguilly and « Ma musique de nuit » by Marie Collot.

En el marco de su temporada cultural de otoño, la Communauté de communes du Pays de Nay propone lecturas musicales a partir de obras publicadas por « Les Editions du Pourquoi pas? Tras haber acogido a esta editorial en una gira literaria en 2022, las bibliotecas de Bordes y Coarraze han decidido seguir poniendo de relieve sus textos ofreciendo lecturas musicales en colaboración con la escuela de música intercomunal y los voluntarios de la red. Se propondrán dos textos de la colección « Faire société »: « En avant la musique » de Yves Pinguilly y « Ma musique de nuit » de Marie Collot.

Die Communauté de communes du Pays de Nay bietet im Rahmen ihrer herbstlichen Kultursaison musikalische Lesungen zu Werken des Verlags « Les Editions du Pourquoi pas? » an. Nachdem die Bibliotheken von Bordes und Coarraze diesen Verlag im Jahr 2022 für eine literarische Wanderschaft empfangen hatten, beschlossen sie, die Texte des Verlags weiterhin in den Vordergrund zu stellen und in Zusammenarbeit mit der interkommunalen Musikschule und den Freiwilligen des Netzwerks musikalische Lesungen anzubieten. Es werden zwei Texte aus der Sammlung « Faire société » angeboten: « En avant la musique » von Yves Pinguilly sowie « Ma musique de nuit » von Marie Collot.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay