Loiret Jeux de société ! Bibliothèque de Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André, 21 octobre 2023, Cléry-Saint-André. Jeux de société ! Samedi 21 octobre, 09h30 Bibliothèque de Cléry-Saint-André La Bibliothèque intercommunale Cléry’Stoires vous propose une matinée de jeux de société pour les enfants de 4 à 12 ans ! Bibliothèque de Cléry-Saint-André 131 rue du Maréchal Foch 45370 Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.clery45@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

