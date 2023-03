Lecture animée suivie d’un jeu Bibliothèque de Cimiez Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Lecture animée suivie d’un jeu Bibliothèque de Cimiez, 24 mars 2023, Nice. Lecture animée suivie d’un jeu Vendredi 24 mars, 16h30 Bibliothèque de Cimiez Entrée libre Lecture animée de l’album « L’œuf du coq », d’Hubert Ben Kemoun. L’histoire d’un coq bleu-blanc-rouge qui veut apprendre aux autres animaux à apprendre à parler en pur français sans utiliser un seul mot d’origine étrangère. Pas si simple… !.

La lecture sera suivie d’un jeu géant du pendu. Bibliothèque de Cimiez 49, av de la Marne, 06100 Nice Nice 06108 Rimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bmvr.nice.fr Bibliothèque Places de parking sur l’avenue. Bus réseau Lignes d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T16:30:00+01:00 – 2023-03-24T17:15:00+01:00

2023-03-24T16:30:00+01:00 – 2023-03-24T17:15:00+01:00 ©Ministère de la Culture

