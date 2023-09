Cet évènement est passé HOLO BE NI TALOHA bibliothèque de chiconi Chiconi Catégorie d’Évènement: Chiconi HOLO BE NI TALOHA bibliothèque de chiconi Chiconi, 16 septembre 2023, Chiconi. HOLO BE NI TALOHA Samedi 16 septembre, 08h00 bibliothèque de chiconi La mise valeur des des savoirs faire de nos personnes agées.

8h: Atelier: concours de cuisine intergénérationnel et diététique.

9h: Exposition: Illustration dessin.

Exposition: objet ancien, essentiel et utils dans une maison année 70

Atelier Maquillage: la beauté de la femme année 70 10h30: temps de conte , témoignage avec les personnes agées.

14h: Fitness intergénérationnel

15h: Le Mbiwi ouvert à toute et à tous. (venez avec vos Mbiwi) animé par choc choc nambawane te NINGA à la place amboirou (sicotram)

17h SARERA : concert de cloture. bibliothèque de chiconi 97670 Chiconi Chiconi 97670 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 bibliothèque de chiconi 97670 Chiconi Chiconi 97670

