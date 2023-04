Saison littéraire 2023 : Rencontre avec Pierre Adrian Bibliothèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Fondation Facim Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie . Dans le cadre de la Saison Littéraire 2023 de la Fondation Facim, venez rencontrer l’auteur Pierre Adrian et profiter d’un temps d’échange privilégié autour de son dernier ouvrage « Que reviennent ceux qui sont loin », publié en 2022 aux éditions Gallimard. +33 4 50 53 34 82 Bibliothèque de Chamonix 99 Rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc

