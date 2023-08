Présentation de documents patrimoniaux à la bibliothèque de Chalon-sur-Saône Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Présentation de documents patrimoniaux à la bibliothèque de Chalon-sur-Saône Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à une présentation commentée des ouvrages suivants :

– Journal de la navigation de Hyacinthe de Bougainville (1837) ;

– Cinq semaines en ballon de Jules Verne, qui s’articule avec le projet de la bibliothèque adultes (150e anniversaire de la parution du Tour du monde en 80 jours) qui se tient pendant l’été, et qui consiste à présenter des ouvrages suivant le parcours du Tour du monde en 80 jours– Les globes céleste et terrestre de Louis Legrand et l’ouvrage de Nicolas Bion (1717), qui présentent l’usage des globes célestes et terrestres et des sphères, suivant les différents systèmes du monde.

Les ouvrages présentés resteront exposés le dimanche et jusqu’à la fin de « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté ».

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône 1 Place de l’Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 51 50 http://www.bm-chalon.fr https://www.facebook.com/BibliothequeChalonsurSaone/ La bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône occupe une partie de l’ancien palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l’actuelle salle d’étude des boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l’ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière.

La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel de ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires, etc. la bibliothèque « adultes » patrimoniale se trouve dans la cour de l’Hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône