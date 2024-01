Les rencontres du jeudi – Carole Epiney, avec Carl Alex à la guitare bibliothèque de Carouge Carouge, jeudi 18 avril 2024.

Les rencontres du jeudi – Carole Epiney, avec Carl Alex à la guitare Lecture musicale du journal de Katherine Mansfield Jeudi 18 avril, 19h00 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T19:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T19:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

La comédienne Carole Epiney et le guitariste Carl Alex vous proposent une lecture de poèmes et d’extraits du journal de Katherine Mansfield en musique !

Katherine Mansfield est une écrivaine néo-zélandaise née le 14 octobre 1888 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Elle est considérée comme l’une des figures majeures de la littérature moderniste. Ses nouvelles les plus connues comprennent The Garden Party et Prélude.

Malheureusement, la vie de Mansfield a été marquée par la maladie. Elle a été diagnostiquée avec la tuberculose en 1917 et a lutté contre la maladie pendant le reste de sa vie. Malgré sa santé déclinante, elle a continué à écrire et à publier jusqu’à sa mort prématurée le 9 janvier 1923, à l’âge de 34 ans.

L’héritage littéraire de Katherine Mansfield perdure aujourd’hui. Elle est considérée comme l’une des plus grandes écrivaines du XXe siècle.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

