A table ! Quiz cinéma bibliothèque de Carouge Carouge, vendredi 22 mars 2024.

A table ! Quiz cinéma Dans le cadre du BiblioWeekend, tester vos connaissances cinématographiques et culinaires Vendredi 22 mars, 19h30 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

A l’occasion du BiblioWeekend « A table ! », nous vous proposons de tester vos connaissances cinématographiques lors d’un quiz préparé et mené de main de maître par Pascal Knoerr. Au menu, les extraits d’une trentaine de films où l’on cuisine, mange, se restaure ou échange autour d’un repas… Alors, prêt-e à relever le défi ?

Originaire de Genève, Pascal Knoerr a effectué ses études de lettres en histoire, linguistique et anglais. Il a rédigé un travail de master sur le cinéaste Costa-Gavras. Diplômé en 2006, il devient la même année co-programmateur du Spoutnik – la salle de cinéma alternative du centre culturel autogéré l’Usine – et ce, jusqu’en 2011. Intéressé autant par la musique que par le cinéma, il a travaillé depuis 2012 dans de nombreuses institutions culturelles. Il est notamment co-programmateur pour le Festival Black Movie et responsable de la communication de La Bâtie-Festival de Genève.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

DR