Les rencontres du jeudi – Mélanie Chappuis & Pascale Vachoux bibliothèque de Carouge Carouge, 7 mars 2024, Carouge.

Les rencontres du jeudi – Mélanie Chappuis & Pascale Vachoux Mélanie Chappuis et Pascale Vachoux vous proposent une performance autour des textes du recueil Ô vous, sœurs humaines. Jeudi 7 mars, 19h00 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T19:00:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-07T19:00:00+01:00 – 2024-03-07T20:00:00+01:00

L’autrice et la comédienne s’allient pour raconter nos ambivalences et nos loyautés, nos coups bas et nos grandeurs, nos faces cachées et nos diverses casquettes, pour un moment de tendresse et d’humour entre frères et sœurs humain-e-s. Mère, amie, amoureuse, rivalités, fidélités, complicités…

Des portraits de femmes qui vous rappelleront quelqu’une.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

DR