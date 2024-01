Les rencontres du jeudi – Pauline Desnuelles Bibliothèque de Carouge Carouge, 15 février 2024, Carouge.

Les rencontres du jeudi – Pauline Desnuelles Des femmes à l’assaut des sommets (défis intérieurs) Jeudi 15 février, 19h00 Bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Début : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:00:00+01:00

Pauline Desnuelles est autrice et traductrice. Elle a étudié à Lille, Paris et Berlin, avant de s’installer en Suisse il y a une vingtaine d’années. Passionnée de montagne, elle vit désormais entre Genève et Anzère. Une ascension (éditions Slatkine) est son troisième roman.

Ce récit retrace en partie la vie de Marguette Bouvier, première femme à avoir descendu le Mont-Blanc à ski en 1929. Comment écrire une fiction à partir d’un personnage réel ? Quelles libertés peut prendre l’auteur ? Au cours de cette rencontre, Pauline Desnuelles parlera de sa démarche, entre recherche documentaire et création intime.

Elle évoquera également la vie de Marguette et celle d’autres femmes aventurières qui ont gravi des sommets. Des défis intérieurs et des parcours flamboyants.

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/doc/CALENDAR/56 »}]

