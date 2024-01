Contes nature bibliothèque de Carouge Carouge, 9 février 2024, Carouge.

Contes nature Dans le cadre de Carouge fête Derib, Tara Macris nous emporte dans la nature Vendredi 9 février, 19h30 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T20:15:00+01:00

Fin : 2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T20:15:00+01:00

Un maître et son disciple se promènent dans une forêt. Le disciple dit : « Quel silence ! » Et le maître répond : « Ne dis pas “quel silence”. Dis plutôt “je n’entends rien”. »

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l’intérieur d’une noix a l’apparence d’un cerveau ? Pourquoi mesdames hippocampes délèguent si volontiers leurs grossesses ? Et où donc dénicher les étoiles filantes une fois qu’elles sont tombées sur terre ?

Tant de questions et bien d’autres encore qui trouvent leur réponse au cœur de ces « Contes Nature », sages ou révélateurs, invraisemblables ou seulement extraordinaires, tendres parfois, magiques souvent, tantôt cruels, tantôt gaillards, voire même gores, parfois. A l’image de dame Nature, en somme.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

DR