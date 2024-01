Book-Picnic bibliothèque de Carouge Carouge, 31 janvier 2024, Carouge.

Book-Picnic Vous avez envie de partager, découvrir et échanger autour de vos lectures ? 31 janvier – 26 juin, les mercredis bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T12:30:00+01:00 – 2024-01-31T13:30:00+01:00

Fin : 2024-06-26T12:30:00+02:00 – 2024-06-26T13:30:00+02:00

Nous vous invitons à l’heure de la pause déjeuner, muni de votre pique-nique, afin de savourer un moment convivial à la Bibliothèque de Carouge en compagnie de nos bibliothécaires.

Que vous souhaitiez partager vos dernières découvertes littéraires, vos coups de cœur et déceptions ou simplement écouter et vous inspirer des échanges pour choisir votre prochaine lecture, vous êtes bienvenu !

Boissons et café offerts par la Bibliothèque.

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève

DR