Les rencontres du jeudi – Françoise Courvoisier bibliothèque de Carouge Carouge, 25 janvier 2024, Carouge.

Les rencontres du jeudi – Françoise Courvoisier Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 bibliothèque de Carouge CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:30:00+01:00

Rencontre du jeudi

Françoise Courvoisier (Directrice des Amis musiquethéâtre) « Transformer la boue en or ou l’Alchimie poétique chez Baudelaire »

Depuis qu’elle a eu accès, il y a environ 40 ans, au livre « Les fleurs du mal », Françoise Courvoisier, directrice des Amis musiquethéâtre est littéralement aimantée par ce texte. « Dire Baudelaire, c’est plonger dans un gouffre. D’extase, mais aussi de tristesse absolue. Les émanations morbides ne laissent pas indemne, ni les éclats lumineux non plus, heureusement. »

Animation gratuite, inscription obligatoire à l’adresse animations-bibliotheques@carouge.ch

bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « email », « value »: « animations-bibliotheques@carouge.ch »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/rencontres-jeudi.aspx#janvier24 »}, {« link »: « mailto:animations-bibliotheques@carouge.ch »}]

Bibliothèque de Carouge