Meandres Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Concert gratuit.

Fabien Genais : voix, saxophone alto

Ulli Wolters : vibraphone, flûte

Emmanuel Cremer : violoncelle

Méandres s’exprime sans clivage, mêlant l’électronique à l’acoustique. Le groupe combine aisément les genres pour créer un style électro pop contemporain. Une musique riche, intense et sincère se développe alors. Mélodies douces et enivrantes et cris de colère se succèdent. Chapel est le titre de leur dernier opus.

Entrée libre sur réservation (jauge limitée) !

https://jazzsurlaville.org/evenement/meandres/

04 13 94 82 20

Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

Photo © Fabien Genais