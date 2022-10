AMALGAME Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫ROCK♫ Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ils étaient là au début, ils en ont beaucoup vu et presque tout connu !

De leurs premiers pas au sein des Howlers dans les 60′ en passant par les Black Pustules à l’aube des 70’s ; le concert des Stones à la salle Vallier en 1966 ; leur premier manager, un Jean-Pierre Foucault encore adolescent…

Roland, Christian, Gérard et Dimitri, véritables pionniers du « Rock Marseillais » n’ont rien perdu de leur superbe et se sont reformés spécialement pour l’occasion sous le nom d’Amalgame.

