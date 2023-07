Démonstration : découverte de la dentelle Bibliotheque de Biéville-Beuville Biéville-Beuville Catégories d’Évènement: BIEVILLE-BEUVILLE

Calvados Démonstration : découverte de la dentelle Bibliotheque de Biéville-Beuville Biéville-Beuville, 16 septembre 2023, Biéville-Beuville. Démonstration : découverte de la dentelle Samedi 16 septembre, 10h00 Bibliotheque de Biéville-Beuville L’association Dentelles et blondes de Caen vous fera découvrir, le temps d’une matinée, cet art textile, ces techniques par le biais de démonstration. Bibliotheque de Biéville-Beuville Rue Mozart, 14112 Biéville-Beuville Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie 09 62 14 86 38 DU 12 au 30 septembre: exposition des créations d’une habitante passionnée de broderie contemporaine.

Samedi 17 de 10h à 12h: venez échanger avec elle sur ce savoir-faire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

