Atelier smartphone Bibliothèque de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Atelier smartphone Bibliothèque de Bègles, 14 mars 2023, Bègles. Atelier smartphone Mardi 14 mars, 09h30 Bibliothèque de Bègles

Sur inscription, gratuit, pour tous Comment utiliser son téléphone portable pour qu’il nous aide au quotidien ?

Les applications utiles, les bons plans, e-réputation, bien choisir son forfait, les démarches en ligne… Rendez-vous le 14 mars 2023 à la Bibliothèque, pour approfondir vos connaissances. Un atelier imaginé et proposé par les partenaires du territoire.

(Centre Social et Culturel l’Estey, Bureau Information Jeunesse, Mission Locale des Graves, CCAS de la ville de Bègles, Maison Des Solidarités de la ville de Bègles, La Bibliothèque de la ville de Bègles…) Bibliothèque de Bègles 58, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T08:30:00+00:00 – 2023-03-14T10:30:00+00:00

