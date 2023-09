Exposition « Décrire le monde » Bibliothèque de Beaune Beaune, 16 septembre 2023, Beaune.

Exposition « Décrire le monde » 16 et 17 septembre Bibliothèque de Beaune Entrée libre

Découvrez les voyages terrestres et célestes à travers les collections d’imprimés de la Bibliothèque, dont de précieux atlas et cartes, sans oublier le globe manuscrit de 1843 !

Bibliothèque de Beaune 11 place Marey Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 55 71 https://beaune.bibli.fr Issue des confiscations révolutionnaires des couvents supprimés en 1790, la Bibliothèque municipale de Beaune a ouvert le 10 mars 1804, dans les anciennes salles du chapitre Notre Dame de Beaune et cela grâce à une mobilisation des habitants et de la municipalité.

En effet, ceux-ci s’étaient opposés à plusieurs reprises au départ des collections à l’école centrale du département, à Dijon. Cet intérêt avait été relayé à Paris par l’un des plus célèbres citoyens de la ville, le mathématicien Gaspard Monge (sa dépouille a été transférée en 1989 au Panthéon). Jean Antoine Chaptal, ministre de l’Intérieur en 1803, informa personnellement Gaspard Monge de la possibilité pour l’administration municipale de Beaune d’ouvrir une bibliothèque, puisque les conditions avaient été remplies : un local, le recrutement d’un bibliothécaire et un budget étaient prévus, conditions rappelées en 1800 par Lucien Bonaparte, ministre de l’Intérieur.

La bibliothèque fut ensuite transférée en 1838 dans les salles du premier étage de l’ancien couvent des Ursulines devenu la mairie de Beaune, qu’elle occupera pendant près d’un siècle, jusqu’en décembre 1936, date à laquelle un incendie détruira une partie des locaux, sans que les collections de livres soient réellement endommagées.

La bibliothèque fut alors transférée « provisoirement » en 1938 rue de la Poste, dans la maison Masson, où fut installée une salle de lecture, les collections de livres étant réparties entre l’Hôtel de Ville et ce nouveau local.

Au début des années 1950, le local de la rue de la Poste fut progressivement amélioré et le prêt direct des livres institué.

Ce sont dans les années 1950-1960 que les fonds patrimoniaux furent complètement recatalogués. Hélène Bouchard, archiviste paléographe, a identifié les 272 incunables. Marguerite Masson a traité les 3 500 livres du XVIe siècle, et constitué une réserve de fonds précieux et un fonds local, secondée par François Mortureux qui a reclassé les 18 000 livres des XVIIe et XVIIIe siècles selon la table du Manuel du libraire et l’amateur de livres de Jacques Charles Brunet (1843).

Il s’agissait là de l’établissement d’un quatrième catalogue depuis que le dépôt de livres avait été réuni en 1792 à la suite de la suppression des couvents et des confiscations révolutionnaires.

Différents projets d’emménagement de la bibliothèque dans de nouveaux locaux furent étudiés dans les années 1960. Le regroupement des collections dans des locaux adaptés s’est effectué en 1976, date depuis laquelle la bibliothèque municipale de Beaune est installée dans l’ancien couvent des Minimes où elle a pu développer une dynamique de conservation et de mise en valeur de son fonds patrimonial tout en favorisant le développement de la lecture publique et les accès au multimédia. Parallèlement a été ouverte une bibliothèque annexe de quartier au Centre social St Jacques en 1975.

En 1981, sera créée la discothèque à la bibliothèque centrale, première structure de Côte-d’Or à offrir un service de prêt de disques. Plus récemment, depuis octobre 2005, la discothèque est devenue une discothèque-vidéothèque qui offre également un prêt de DVD.

Depuis mars 2004, anniversaire du bicentenaire de la Bibliothèque, cette dernière porte le nom de Gaspard Monge : celui grâce à l’appui duquel elle a vu le jour. centre-ville, parkings à proximité

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

© Bibliothèques de Beaune