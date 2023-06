Temps d’Aventure Bibliothèque Daniel Renoult Montreuil, 5 juillet 2023, Montreuil.

Temps d’Aventure 5 – 26 juillet, les mercredis Bibliothèque Daniel Renoult gratuit sur inscription, intergénérationnel et ouvert à tous à partir de 10 ans. S’inscrire par mail (spectacles@anthropologues.com) ou par sms (07 77 49 69 83), préciser nom, prénom, âge, adresse

Ca veut dire quoi l’Aventure, quand on a 10 ans ? Et 60 ans ?

Participez à la création d’une parade festive dans les quartiers du Morillon et des Ruffins (Montreuil, 93), avec la réalisation d’une marionnette géante !

Les Anthropologues proposent un projet intergénérationnel, où il s’agira de rêver d’aventure ensemble, les ateliers démarrent dès juillet.

I. La médiathèque aventureuse : ateliers les mercredis après-midi de juillet

Les livres qui nous ont fait rêver enfant sont parfois devenus des films. Et s’il y en avait un à choisir, à défendre, à présenter en public durant une émission filmée, ce serait lequel ?

Ateliers rencontres et débats gratuits sur inscription :

RDV à la bibliothèque Daniel-Renoult les mecredis 5, 12, 19 et 26 juillet, de 14h30 à 16h30.

Ces ateliers se font en petits groupes pour favoriser la prise de parole et sont ouverts aux jeunes (dès 10 ans) et aux seniors.

Projection-débat filmé le 5 octobre, durant la Semaine Bleue.

II. L’aventure à ciel ouvert : ateliers de fabrication de la marionnette géante durant les congés de la Toussaint.

Ateliers de fabrication et manipulation d’une marionnette géante. Gratuit sur inscription. Intergénérationnel. Dates et horaires à venir.

Parade festive lors du Goûter Solidaire en décembre

La parade aura lieu dans le secteur des quartiers le Morillon et les Ruffins lors du Goûter Solidaire, en décembre 2023. Date et horaires à venir.

Renseignements & inscriptions

Ateliers gratuits sur inscription. Préciser nom, prénom, âge, adresse.

Les Anthropologues : contacter Nicolas au 07 77 49 69 83 ou spectacles@anthropologues.com

Centre Social Espéranto : auprès de Nathalie

Médiathèque Daniel Renoult : auprès de Nadia, accueil

Nicolas Soloy & I.A.