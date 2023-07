Patrimoine vivant : Le théâtre dans les nuages présente « les performances contées, improvisées et impromptues » Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer Patrimoine vivant : Le théâtre dans les nuages présente « les performances contées, improvisées et impromptues » Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer, 17 septembre 2023, Saint-Omer. Patrimoine vivant : Le théâtre dans les nuages présente « les performances contées, improvisées et impromptues » Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30 Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Tout public. Sans réservation. Informations à l’adresse contact.bibagglo@ca-pso.fr ou au 03 74 18 21 00. Dans le cadre du projet Plaines d’été, en partenariat avec la DRAC, nous vous proposons d’incarner la thématique des JEP 2023, le patrimoine vivant, à travers une collecte de paroles, de ressentis, de poésie du réel… avant de nous retrouver pour monter un Impromptu inédit où se mêlent récits, contes et accordéon pour une représentation unique !

Dimanche dès 14h pour la collecte et représentation à 15h30 Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 38 35 08 http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00. »}] La Bibliothèque d’Agglomération a été aménagée dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons dont la salle des classes, reconstruite en 1893. En 1997, une aile contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit donc dans quatre siècles d’architecture. A l’intérieur, la salle du patrimoine accueille les anciennes boiseries de la bibliothèque de l’abbaye Saint-Bertin, et regroupe de nombreux manuscrits et incunables dont un tome de la célèbre Bible à 42 lignes de Gutenberg. D928 de Lille; D300 de Dunkerque; A26-E15 de Calais; N42 de Boulogne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

