Atelier “En Gare ! Du train au tortillard !” Samedi 16 septembre, 16h30 Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Public : 7-10 ans. Gratuit. Informations et réservation à l’adresse contact.bibagglo@ca-pso.fr ou au 03 74 18 21 00.

Sophie et Mathilde, du Comité d’Histoire du Haut-Pays, embarquent les enfants dans l’exposition “En Gare ! Du train au tortillard“. Un atelier qui permettra aux enfants de tout connaître de ces trains mythiques et emblématiques de la région, de leurs fonctions, et ce qu’ils sont devenus.

Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 38 35 08 http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr contact.bibagglo@ca-pso.fr 03 74 18 21 00. La Bibliothèque d'Agglomération a été aménagée dans les bâtiments de l'ancien collège des Jésuites wallons dont la salle des classes, reconstruite en 1893. En 1997, une aile contemporaine a été ajoutée. Le site s'inscrit donc dans quatre siècles d'architecture. A l'intérieur, la salle du patrimoine accueille les anciennes boiseries de la bibliothèque de l'abbaye Saint-Bertin, et regroupe de nombreux manuscrits et incunables dont un tome de la célèbre Bible à 42 lignes de Gutenberg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© BAPSO