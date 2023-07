Demandez les Archives ! Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Saint-Omer, 16 septembre 2023, Saint-Omer.

Demandez les Archives ! 16 et 17 septembre Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer Entrée rue du lycée (à côté de la chapelle des jésuites). Gratuit. Informations à l’adresse contact.bibagglo@ca-pso.fr ou au 03 74 18 21 00.

Vous avez 5 minutes ?… ou un peu plus. Faites une pause aux archives durant ce weekend des Journées Européennes du Patrimoine. Un ensemble de documents vous y attend : charte, presse ancienne, cartes postales… Découvrez quelques pièces de nos collections avec l’un de nos archivistes.

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 40 rue Gambetta – 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 38 35 08 http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00. »}] La Bibliothèque d’Agglomération a été aménagée dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons dont la salle des classes, reconstruite en 1893. En 1997, une aile contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit donc dans quatre siècles d’architecture. A l’intérieur, la salle du patrimoine accueille les anciennes boiseries de la bibliothèque de l’abbaye Saint-Bertin, et regroupe de nombreux manuscrits et incunables dont un tome de la célèbre Bible à 42 lignes de Gutenberg. D928 de Lille; D300 de Dunkerque; A26-E15 de Calais; N42 de Boulogne

