Les animations de la bibliothèque Croix Centre Bibliothèque Croix Centre Croix, 14 octobre 2023, Croix.

Les animations de la bibliothèque Croix Centre Samedi 14 octobre, 10h00 Bibliothèque Croix Centre

Fresque dessinée : « Les sports de nos lecteurs »

Chacun dessine son sport préféré sur une grande feuille et petit à petit les sports se scotient, s’enmêlent et forment une fresque dynamique et sportive de nos lecteurs.

Gratuit

Quizz : « As du sport »

La bibliothèque a préparé, pour chaque sport, une fiche avec des questions. Les participants chosissent la fiche de leur sport préféré et doivent ensuite tenter de répondre aux questions.

Quiz envisagé en équipe adulte/enfant.

Gratuit

Mémory du sport

Les enfants doivent retrouver les cartes qui vont ensemble. Ex : le cheval et l’étrier ; la danseuse et le tutu ; le ski et la piste de neige.

Divers ateliers jeux : marelle, lancer de balles, jeu de fléchettes, coloriage

Bibliothèque Croix Centre 53 bis rue de la Gare, 59170 Croix Croix 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 45 82 42 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliothequepourtous-croix@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00